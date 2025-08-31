Quindianos que se destacan por el mundo, Santiago Cabrera Grajales y la ruta de la seda en China

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos un invitado muy especial, un joven del Quindío con apenas 21 años de edad y que está conquistando el mundo. Está por aquí, pero mantiene en el otro lado del mundo, en la China, para ser más exactos.

Estamos hablando de Santiago Cabrera Grajales, 21 años de edad, terminó su bachillerato en el colegio Gimnasio contemporáneo de Armenia, fue gobernador estudiantil y estudia economía y comercio internacional en la Universidad de Ciencias Políticas y leyes de Shanghái en China. Además, está participando de un proyecto muy importante allí en China.

Santiago Cabrera Grajales

Soy graduado del gimnasio contemporáneo, soy cuyabro de nacimiento y represento mi departamento del Quindío allá en Shanghái, China, donde me encuentro estudiando mi pregrado, estoy en China más o menos desde hace 2 años y medio. Tuve la oportunidad de empezar a estudiar de manera virtual con una universidad china en los tiempos del COVID.

Sin embargo, por la situación, la contingencia, no pude viajar, era todo clase virtual. Después pues, cuando se abrieron las fronteras nuevamente, viajé a China por primera vez, fue una experiencia magnífica y pude mejorar mi chino mandarín. Actualmente tengo la oportunidad de estudiar la carrera de economía y comercio internacional en la ciudad de Shanghái.

¿Y cómo se dio esa posibilidad de estudiar allí?

El gobierno chino tiene un sistema becas. Yo apliqué y cumplí con todos los requisitos que piden. Uno de los más destacados puede ser el nivel de idiomas, cartas de recomendación, etcétera, pero es un proceso de mucha disciplina y preparación para poder conquistar ese gran logro. Entonces, ha sido un trayecto largo, pero realmente significativo que me ayudaba a llegar allá.

¿Y cómo ha sido adaptarse a una cultura tan diferente y a estar al otro lado del mundo tan joven?

Yo creo que los jóvenes actualmente tienen que tomar retos, tienen que abrir fronteras, abrir esa puerta para conocer el mundo y conectar con todas las culturas. Y en ese sentido yo tuve la oportunidad de irme a los 19 años de Colombia viajar a la ciudad de Beijing y actualmente en Shanghái y me di cuenta que el mundo es muy grande.

La oportunidad que le abre a uno viajar a China que es una cultura realmente muy diferente a la colombiana, es magnífica porque tanto en la alimentación, en las costumbres, en las tradiciones son completamente diferentes, pero yo no lo veo desde un punto de vista negativo como que choquen las culturas, sino como una oportunidad de abrir y expandir ese conocimiento.

¿Y se embarcó usted en un proyecto estando en esta beca?

Y es la iniciativa Franja y la ruta, precisamente que busca abrir experiencias comerciales en China y el mundo. ¿De qué se trata? Bueno, yo he sido investigador de la iniciativa de la franja de la ruta desde los 10 y 16 años, actualmente tengo 21, ya van varios años.

Lo que quiero contarles a los oyentes y a usted es que la iniciativa de la Franja de la Ruta también es conocida como la nueva ruta de la Seda, ¿por qué? Porque antiguamente hace muchos cientos de años existía una milenaria ruta de la Seda, esa ruta de la Seda lo que hacía era conectar Asia con diferentes países de occidente incluso en ese en los tiempos del Imperio Romano, pero eso se fue perdiendo a medida que los países fueron cambiando y las civilizaciones transformándose, pero actualmente

¿Qué pasa?

En 2013 con la llegada del presidente de China actual, el señor Xi Jinping, se estructuró una nueva ruta de la seda, se tomó el nombre de esa milenaria ruta comerciante y ahora se creó un corredor comercial contemporáneo en donde se conectaba a China con las diferentes economías del mundo por medio de la tecnología, el desarrollo, existen infinidad de proyectos de infraestructura que China ha llevado a cabo con Pakistán, con Reino Unido, trenes de alta velocidad en Indonesia y actualmente lo que no lo que he venido investigando desde los últimos años es cuál es la posibilidad de que Colombia se uniera a esa iniciativa la Franja de la Ruta.

Finalmente, en mayo de este año 2025 con la visita del presidente Gustavo Petro a la cuarta convención de China y CELAC, un evento importantísimo a nivel de nuestra región con China. No solamente Colombia fue el presidente a esa reunión, sino que utilizó la oportunidad para adherirse a la iniciativa de la franja de la ruta. Entonces,

¿Esto qué representa?

Representa una oportunidad inmensa para que las inversiones de China puedan llegar a nuestro país. Nosotros actualmente tenemos proyectos grandes como el Regiotran de Occidente, el metro de Bogotá y existen muchos más en donde se ha explorado mucho esa demanda de inversión de China. Ahora la tarea de nosotros como investigadores de la Franja de la Ruta en ese aspecto es mirar cuál es la rentabilidad de esas inversiones.

Santiago Cabrera Grajales y su experiencia en China. Foto: Caracol Radio Ampliar

Santiago Cabrera agregó “porque existe también una definición que es la trampa de la deuda. Entonces nosotros no podemos ser como países africanos que venden esa deuda, pero después no tienen cómo pagarle a China y se meten en problemas graves a nivel económico. Nosotros debemos saber cómo negociar con China y que en las filas de esas negociaciones estén personas preparadas que sepan realmente cómo vincularse con ese país y aprovechar toda esa inversión de manera positiva”

¿y hay posibilidades importantes en qué sectores para Colombia?

Yo también me dedico, hacer varios artículos de análisis. Uno de mis últimos artículos se trata sobre la importancia de que Colombia genere productos de alto valor agregado en el marco de la inclusión de nuestro país a la iniciativa. Si usted se pone a analizar las economías de Colombia y China existe algo muy importante y destacable que podemos mencionar que es la diferencia en cuanto a la balanza comercial. China es el país que tiene el superávit más alto a nivel internacional, gran parte del superávit de China es por la deuda de Estados Unidos, y con Colombia es algo parecido.

Entonces, la apuesta en ese artículo, el análisis que hago y respondiendo también a tu pregunta, es nosotros como colombianos, ¿por qué no dejamos de exportar esos productos de materia prima? Digamos, café, temas relacionados al primer sector y nos centramos más en generar centros de desarrollo en la tecnología y la innovación.

Podemos ocuparnos por hacer centros de pensamiento y que podamos como nuestro país, como Colombia, producir esos productos de alto valor agregado para el mercado chino y mercado internacional.

¿Habría posibilidad, de que alguna comisión del Quindío pueda conocer esas experiencias?

Otra de las cosas que hago y me sirve mucho para responder a tu pregunta, nosotros tenemos una corporación que se encarga de la gestión en cuanto a exportación e importación de en China, se llama Corporación Gestión Integral y lo que hacemos es buscar clientes que quieran conectar con el mercado chino.

Entonces, En ese sentido podrían buscarme por mis redes sociales en LinkedIn, Facebook, Santiago Cabrera Grajales, contacta directamente, vamos a hacer una comunidad para buscar ese desarrollo de sus empresas y esas esas importaciones desde China mucho más rentables y eficaces.

Mensaje

Me gustaría también dar unas palabras para los que nos están escuchando, específicamente los jóvenes. Es algo que me gusta hacer mucho en mis entrevistas y es motivarlos para que sigan adelante, para que trabajen por sus sueños, para que se dediquen a los estudios. Realmente la disciplina, todo lo que yo he conseguido es algo que cualquier otra persona podría hacerlo y como colombiano qué honor que otras personas puedan seguir los mismos pasos y poder contribuir al país de esta forma que lo estamos haciendo de una forma correcta.

Últimamente se ha visto mucha desigualdad, mucha decepción por la administración en Colombia, pero qué bueno que esos jóvenes que van a ocupar esos espacios de participación y de liderazgo puedan hacerlo de la manera correcta y que juntos podamos construir una red de cooperación y coadyuvar para la gestión y el desarrollo de nuestro país, que es lo que realmente nos importa.