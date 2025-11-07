Cúcuta

Ocaña cuenta con nuevo Centro de Atención de la Fiscalía

El acto de apertura fue presidido por el vicefiscal general de la Nación, Gilberto Guerrero Díaz.

Ocaña cuenta con nuevo Centro de Atención de la Fiscalía. / Foto: Fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación inauguró en Ocaña un nuevo Centro de Atención, que beneficiará a los habitantes del municipio y de la zona del Catatumbo.

El acto de apertura fue presidido por el vicefiscal general de la Nación, Gilberto Guerrero Díaz, quien destacó que este espacio hace parte del tercer pilar del direccionamiento estratégico de la entidad, enfocado en fortalecer las rutas especiales de atención y reforzar la interacción con la comunidad y las instituciones del orden nacional y territorial.

El nuevo CAF cuenta con infraestructura física adecuada para brindar atención especializada y digna a víctimas y usuarios, en articulación con entidades como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, así como la Alcaldía de Ocaña y la Gobernación de Norte de Santander.

