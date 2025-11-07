La Clínica Norte de Cúcuta está alertando por estafas que se estarían haciendo usando su imagen. / Foto: Clínica Norte.

Cúcuta

Desde la Clínica Norte de a ciudad de Cúcuta están alertando por personas inescrupulosas que estafan al personal de la salud con proceso de selección para trabajar este lugar.

Nelson Ballesteros, gerente de la clínica, indicó que personas inescrupulosas estarían estafando al personal médico y administrativo que busca una oportunidad laboral en este lugar, con exigencias de cobros por cursos, capacitación y hasta dotación.

Más información Autoridades sanitarias en Norte de Santander se preparan para la temporada navideña

“Normalmente nosotros lo hacemos en nuestra página web, en donde hacemos la convocatoria del requerimiento del personal que tenemos y probablemente a través de esto empiezan a hacer la búsqueda de los posibles personas que estén necesitando o buscando un trabajo y los contactan para que de esta forma empezarles a pedirles o a solicitarles dinero a cambio de hacerles el trámite y también dinero por exámenes de ingreso que supuestamente realizan”, indicó Ballesteros.

Resaltó que estos cobros nada tienen que ver con la clínica, “todo es falso porque nosotros como clínica, en primer lugar, no pedimos ni solicitamos ninguna inscripción y ningún dinero para poder participar en la convocatoria, son convocatorias abiertas, libres, que lo único que solicitamos son los requisitos para el cargo que se está ofertando”.

Pidió denunciar ante las autoridades competentes a quienes hagan estos cobros, argumentando que sus procesos de selección son completamente gratuitos.