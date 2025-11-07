Mon Laferte regresa a Colombia en 2026: boletería y fechas de sus conciertos en Bogotá y Medellín

-FOTODELDÍA- HUESCA, 28/07/2024.- La cantante chilena Mon Laferte durante el concierto de la jornada de clausura del XXXI Festival 'Pirineos Sur', celebrada este domingo en el escenario flotante de Lanuza, en Huesca. EFE/Javier Blasco / Javier Blasco ( EFE )

Bogotá D. C.

Mon Laferte se presentará por partida doble en Colombia a inicios de mayo de 2026 en medio del “Femme Fatale Tour” con el que visitará Bogotá y Medellín, además de otros ocho países de América Latina.

La artista chilena, de doble nacionalidad mexicana siguiendo su residencia en dicho país a lo largo de dos décadas, se presentará en el Movistar Arena de Bogotá dentro de seis meses, el jueves 7 de mayo.

Luego viajará a Medellín para presentar su décimo álbum de estudio junto a sus grandes éxitos en el Centro de Espectáculos La Macarena el sábado 9 de mayo.

Femme Fatale: lo más reciente de Mon Laferte

El 24 de octubre, Mon Laferte lanzó “Femme Fatale”, su nuevo álbum de 14 canciones, que presenta como un retrato sobre una “mujer fatal”, una figura que abraza desde su libertad, independencia y confianza en sí misma, al igual que en la complejidad que trae consigo su imagen imponente e intimidante.

Se trata de su primer trabajo discográfico con el sello de Sony Music, que describe la propuesta como “arriesgada, oscura y poética, que marca un antes y un después en su obra”, en un momento en el que Mon ha explorado la pintura y el teatro.

Justamente, su experiencia en “Cabaret”, un musical ambientado en Londres en la que interpreta a Sally Bowles, un personaje capaz de atraer a los visitantes al decadente antro en el que trabajaba siguiendo la figura de la “mujer fatal”, marca la pauta de su nuevo disco, que finalizó durante los ensayos de la obra en Ciudad de México y su vida de madre.

Mon Laferte califica este como uno de sus discos más personales, dado que narra algunas de las experiencias más dolorosas de su vida a través de la música latina, el sonido pop, pero especialmente: el jazz; fusionando géneros, como es característico en su obra, con estilos como la balada, el rock alternativo, el bolero, entre muchos otros.

El álbum de 52 minutos incluye colaboraciones con artistas como Natalia Lafourcade, Silvana Estrada o Nathy Peluso, así como su sencillo, “Otra noche de llorar”, nominado al premio Latin Grammy por “Canción del Año”.

Boletería para ver a Mon Laferte en Colombia 2026: dónde comprar, precios y preventa

Con precios desde los 235 mil pesos hasta los 706 mil en Bogotá, con servicio incluido a través de la tiquetera Tu Boleta, la preventa para clientes Movistar Total inicia el sábado 8 de noviembre a las 10:00 a. m.; el lunes se abre la preventa para clientes del Banco AVAL a la misma hora y el miércoles se habilita la boletería para público general.

Para el concierto de Mon Laferte en Medellín la boletería es distribuida por Taquilla Live, con precios desde los 223 mil pesos hasta los 589 mil, según la ubicación. La preventa AVAL y la venta al público general sigue las mismas fechas que las establecidas para el show de Bogotá: lunes 10 y miércoles 12 de noviembre, respectivamente.

Mon Laferte se ha presentado en ocho ocasiones en Colombia: seis en Bogotá, las más recientes en el Movistar Arena en 2024 y el Festival Estéreo Picnic 2025, y dos en Medellín.