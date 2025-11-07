Más de 600 kilos de pólvora han decomisado autoridades en Pasto

Pasto - Nariño

Más de 600 kilos de pólvora ilegal han sido incautados en Pasto en lo corrido del año, como resultado de los operativos de control en desarrollo de la campaña ‘Pasto Mejor sin Pólvora’, que busca prevenir la venta y manipulación de estos elementos durante la temporada decembrina y de carnavales.

De acuerdo con el delegado de la Secretaría de Gobierno ante el Comité Municipal de Pólvora, Carlos Valenzuela, las incautaciones más recientes corresponden a 300 kilos decomisados en operativos policiales y otros 300 encontrados dentro de una vivienda del barrio Villaflor, los cuales ya fueron destruidos.

“En lo corrido del año, a través de las labores policiales enmarcadas en el decreto 0314 del 5 de noviembre de 2024, se han incautado 300 kilos de pólvora sumados a los 300 kilos decomisados en una vivienda del barrio Villaflor, explosivos que ya fueron desnaturalizados y ahora intensificaremos los operativos de control para evitar la venta de estos elementos”, señaló.

El funcionario explicó que las autoridades ya tienen información precisa sobre los puntos donde se estaría almacenando y comercializando pólvora en la ciudad, entre ellos la Comuna 10 y el mercado El Potrerillo, zonas que serán objeto de próximos operativos.

“En articulación con las autoridades trabajaremos de manera conjunta para llevarle la tranquilidad a nuestro municipio y disminuir la venta de pólvora. Actualmente rigen sanciones económicas para las personas que comercialicen estos elementos, por lo cual invitamos a la ciudadanía a denunciar estos hechos”, aseguró.