Autoridades sanitarias en Norte de Santander se preparan para la temporada navideña

Norte de Santander

Teniendo en cuenta el mal comportamiento de los nortesantandereanos el año anterior, que dejó un alto porcentaje de personas quemadas con pólvora en la época decembrina, las autoridades sanitarias se preparan desde ya para que todo el sistema hospitalario del departamento pueda atender los posibles nuevos casos de personas lesionadas que se presenten para este fin de año.

“Vamos ya a sacar una alerta para pólvora, que es importante, ya de hecho escuchamos a veces en la ciudad de Cúcuta que ya se está tirando pólvora, aunque siempre ha estado prohibida, porque estos artefactos explosivos lesionan a los niños y a los adultos” indicó Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.

Recordó que “son especialmente los niños los que a veces terminan mutilados con un artefacto explosivo, entonces claro, vamos a empezar a trabajar todo lo que es consumo de alcohol y todo lo que es el uso de pólvora y adicionalmente el de no conducir con tragos en la cabeza”.

Indicó que una vez inicien formalmente las fiestas decembrinas, se decretará la alerta amarilla para toda la red hospitalaria del departamento.

“En las festividades decembrinas desarrollamos la alerta amarilla en todas las instituciones de salud para que tengamos especial cuidado y tengamos a nuestro personal de salud activo permanentemente en cualquier situación que se nos presente”.

Recordemos que el departamento registró más de 90 casos de quemados con pólvora durante las festividades del fin de año del 2024.