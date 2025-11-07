¿Liberales rebeldes, en riesgo de perder su aval al Congreso por oponerse a alianza Uribe - Gaviria?

Colombia

Las reuniones entre los expresidentes Cesar Gaviria y Álvaro Uribe han generado molestia en un sector del Partido Liberal a tal punto que algunos de los “liberales rebeldes”, temen que no se les dé el aval para inscribirse nuevamente al Congreso.

El representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, quien busca dar el salto al Senado, no ha podido hablar con el expresidente Cesar Gaviria.

Losada buscó a una persona cercana como intermediaria, pero la respuesta también fue negativa. De hecho, el expresidente, a través de esa persona cercana, le dijo que no se iba a reunir con él, porque cree que Losada irá a chantajearlo e, incluso, a maltratarlo. Finalmente, el mensaje que le mandó es que, si Losada quiere el aval, Gaviria va a dárselo pero que reunión no va a haber.

Losada también ha intentado conversar con Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria, y quien dicen es quien maneja la entrega de curules. Por este lado tampoco hubo conversación pues Simón le dijo que tenía un viaje.

El otro caso es el de Carlos Felipe Quintero quien busca repetir Cámara. Conocimos que un emisario del Partido le dijo que iba a tener dificultades con la entrega de su aval y que también le están poniendo algunas trabas para la organización de la lista en el departamento del César. Incluso otros de sus compañeros de bancada coinciden con esta versión pues lo que dicen es que el expresidente Gaviria se siente traicionado y por esto podría quitarle el aval.

Aunque intentamos comunicarnos con Simón Gaviria, para conocer su versión, no recibimos respuesta alguna al respecto. Y hay otros dos datos que mencionar. La fecha límite de entrega de avales en el Partido Liberal es el próximo 20 de noviembre y de hecho ayer, les llegó un mensaje con ese recordatorio.

Enrique Peñalosa suena como posible candidato presidencial de Cambio Radical:

Esta semana empezó a sonar el nombre de Enrique Peñalosa como posible candidato presidencial de Cambio Radical y es un nombre que para nada disgusta en el partido.

Sin embargo, dicen que no ha habido ningún acercamiento formal ni se ha tomado una decisión en ese sentido. El plan A de Cambio Radical sigue siendo esperar a su jefe natural, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, para que sea el candidato del partido. No obstante, esta opción ha perdido un poco de fuerza en los últimos meses debido a que Vargas Lleras sigue muy enfocado en su recuperación médica.

Lo cierto es que el partido tendrá que tomar una decisión en este mes de noviembre. La próxima semana un grupo de parlamentarios le pedirá a las directivas un poco de claridad sobre este tema, para justamente ver si deben inclinarse por buscar alternativas.

En el entorno de Peñalosa no lo descartan. Dicen que con el paso de los días se sabrá qué tan real sería este acercamiento, que encajaría con la intención que tiene él de buscar el aval de un partido, ya que le dijo que no a recolectar firmas. En palabras del equipo del exalcalde de Bogotá “no es imposible”, y en este mismo mes debería quedar claro el panorama.