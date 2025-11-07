Huila Fest 2025 la gran vitrina del emprendimiento, la innovación y el orgullo huilense

Neiva

Huila Fest 2025 se consolida como el evento más importante del sur colombiano en materia de emprendimiento, innovación y empresarismo. Este festival regresa con más fuerza, ofreciendo una vitrina única para los emprendedores y empresarios del departamento. Con el propósito de apoyar lo local, la feria exhibe exclusivamente productos de origen huilense, reafirmando el compromiso de fortalecer la economía regional y fomentar el orgullo por lo nuestro.

Jorge Andrés Gechen del gobierno departamental, afirmo que “el evento, que se desarrolla en el recinto ferial del Centro de Convenciones José Eustasio Rivera de Neiva, cuenta con la participación de 192 emprendedores del Huila, quienes exponen sus productos y servicios de manera gratuita. Además, los asistentes pueden disfrutar de una completa agenda de actividades culturales, musicales y académicas, entre ellas conferencias, muestras gastronómicas y presentaciones artísticas pensadas para toda la familia”.

El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, comento que “destacó que esta feria representa una oportunidad para mostrar al país el potencial productivo del Huila, en sectores como la agricultura, la ganadería, la apicultura y el turismo. También resaltó el crecimiento de nuevas áreas como la energía sostenible, donde el departamento empieza a destacarse por sus proyectos en energía solar, eólica y biomasa. Estas iniciativas buscan diversificar la economía y fortalecer el desarrollo sostenible de la región”.

Durante los cuatro días de feria, se espera la llegada de más de 50.000 visitantes, quienes podrán conocer de cerca el talento y la creatividad huilense. Las autoridades departamentales extendieron la invitación a todos los colombianos para que visiten Neiva y disfruten de esta gran fiesta del emprendimiento. Huila Fest es más que una feria, es una muestra de orgullo, esfuerzo y esperanza en el futuro económico del departamento.