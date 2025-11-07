Hallan cuerpo de hombre desaparecido en el Parque Simón Bolívar en Bogotá: esto se sabe

Bogotá D.C

La Policía Metropolitana de Bogotá encontró el cuerpo de hombre flotando en un lago del Parque Simón Bolívar , en el occidente de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, se trataría de Óscar Leandro Gómez Blanco, un hombre que se encontraba desaparecido desde el pasado 5 de noviembre.

Familiares del hombre indicaron que sufría de una discapacidad y que fue visto por última vez en el barrio Florencia, en la localidad de Engativá.

Las autoridades encontraron el cuerpo del hombre ese mismo día hacía las 6 de la tarde en un cuerpo de agua del parque, al parecer se habría ahogado.

En este momento el CTI de la Fiscalía y Medicina Legal se encuentran a cargo de las investigaciones para determinar cómo el hombre llegó hasta el Parque Simón Bolívar y las razones de su fallecimiento.