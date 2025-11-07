Hallan cuerpo de hombre desaparecido en el Parque Simón Bolívar en Bogotá: esto se sabe
Autoridades identificaron que el hombre había desaparecido el pasado 5 de noviembre.
Bogotá D.C
La Policía Metropolitana de Bogotá encontró el cuerpo de hombre flotando en un lago del Parque Simón Bolívar, en el occidente de la ciudad.
De acuerdo con las autoridades, se trataría de Óscar Leandro Gómez Blanco, un hombre que se encontraba desaparecido desde el pasado 5 de noviembre.
Familiares del hombre indicaron que sufría de una discapacidad y que fue visto por última vez en el barrio Florencia, en la localidad de Engativá.
Las autoridades encontraron el cuerpo del hombre ese mismo día hacía las 6 de la tarde en un cuerpo de agua del parque, al parecer se habría ahogado.
En este momento el CTI de la Fiscalía y Medicina Legal se encuentran a cargo de las investigaciones para determinar cómo el hombre llegó hasta el Parque Simón Bolívar y las razones de su fallecimiento.