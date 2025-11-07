Fuerte incendio en el centro de Bogotá en el sector de Las Cruces: esto se sabe

Bogotá D.C

En las últimas horas se presentó un incendio en una edificación en construcción ubicada en la carrera séptima con calle 2 en el sector de Las Cruces, en el centro de Bogotá.

Esto alertó a los habitantes de la zona que acudieron a las autoridades para atender la emergencia. Los ciudadanos grabaron los momentos de angustia y las imágenes son impactantes debido al denso humo y a las incandescentes llamas.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá controla la emergencia que no ha dejado personas lesionadas.

“No hay reporte de personas lesionadas. Se realiza ataque director por dos frentes. Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa del incidente”, aseguraron las autoridades.

Hacia las 6:20 de la mañana, los Bomberos controlaron al 100% el incendio que precisaron inició en una carpintería de muebles y afectó viviendas aledañas.

“Participaron 45 unidades bomberiles de diferentes estaciones y equipos especializados, 4 máquinas extintoras, dos máquinas escaleras y dos carro tanques”, precisaron las autoridades.

En el lugar estuvieron uniformados de la Policía, funcionarios de Secretaría de Salud, y Enel, entre otras entidades.