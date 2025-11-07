En Armenia hay más de 9000 personas que viven en asentamientos informales o invasiones

Armenia

En Armenia más de 9000 personas viven en asentamientos humanos informales es decir invasiones así fue dado a conocer por las autoridades durante el foro que se llevó a cabo en la universidad Von Humboldt con el liderazgo de la personería municipal

Según el director de planeación municipal en el más reciente censo han identificado 121 asentamientos humanos informales, donde hay más de 5000 viviendas construidas en su mayoría en zonas de riesgo o zonas de protección ambiental

Durante el foro se dio a conocer un fallo del tribunal administrativo del Quindío en respuesta una acción popular presentada por la defensoría del pueblo que le da tiempos perentorios no solo a la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío sino a entidades nacionales como el ministerio de vivienda, hacienda y el DPS para se aplica la política pública de atención de este fenómeno social de las invasiones

Allí se dio a conocer un fallo del Tribunal Administrativo del Quindío de primera instancia porque fue apelada del Consejo de Estado, pero que da plazos perentorios tanto a las entidades locales y regionales de Armenia y el Quindío como entidades nacionales para aplicar la política pública de atención, mitigación, impacto, control y reubicación de las familias que viven en asentamientos urbanos en la ciudad de Armenia y en el departamento del Quindío. Una acción popular que presentó la Defensoría del Pueblo y que el Tribunal Administrativo del Quindío le dio la razón.

Claudia Milena Vélez, relatora del Tribunal Administrativo del Quindío

La exposición se fundamentó en la sentencia 058 del 20 de marzo del 2025 expedida por el Tribunal Administrativo del Quindío mediante la cual el tema central son los asentamientos ilegales. Mediante esta misma sentencia, lo que el tribunal advierte es cómo se ha tolerado por parte de la administración pública los asentamientos.

Hay que hacer un control, no solamente con respecto a conseguirle bien de estas personas, sino evitar que sigan haciendo ocupación en bienes de uso público, o sea, en bienes que nos corresponde a todos el derecho de utilizar porque son de interés general, pero también en zonas de alto riesgo que conlleva la fractura

El quebrantamiento de los derechos colectivos y fundamentales de las personas que están en estos asentamientos, llamados también asentamientos humanos.

Es una problemática que abordó el tribunal y determinó que todas las entidades, tanto las entidades de carácter nacional con el Ministerio de Vivienda, el Departamento de Prosperidad Social y el Ministerio de Hacienda participen mancomunada o concurrentemente con las entidades locales,

El Tribunal Administrativo del Quindío dio unas medidas con unos términos, unos a 6 meses, otros a 1 año y otros a 3 años.

La idea es que se haga primero un diagnóstico a través de unos procesos técnicos, administrativos y financieros y se determine en esa caracterización de la población, cuáles son las necesidades urgentes de cada una de estas familias.

Posteriormente, en el término de 1 año, ¿qué se va a hacer? Se van a seguir unas políticas públicas para reasentar a las personas o en su defecto si en ese contexto del territorio, del suelo, se pueden quedar, pues ya determinará la alcaldía o cada uno de los municipios, si efectivamente allí se van a tener unas medidas efectivas para que ellos se queden y legalizar este tipo de asentamientos.

De otra parte, hay una medida a largo plazo y es a 3 años y ahí es sí una solución definitiva para que se acaben los asentamientos y estas personas sean totalmente reubicadas, las que se encuentran en zonas de alto riesgo no mitigable o aquellas que se encuentran en bienes de uso público o bienes de particulares que a través de las acciones judiciales pertinentes tendrían que salir de estos lugares.

Juliana Victoria Ríos, Personera de Armenia

Es un llamado que hay que hacer, desafortunadamente, nuestras entidades territoriales están cumpliendo con sus mandatos constitucionales y legales solamente cuando un juez se lo está ordenando y no es el deber ser. Las entidades tienen las obligaciones desde la Constitución, y desde la ley que deberían cumplir sin necesidad de acudir a donde un juez a que le dé esa orden.

Entonces, pues simplemente lo que declara el tribunal es eso, una omisión por parte del departamento del Quindío, por parte del municipio de Armenia y otros municipios del departamento justamente en proteger, en garantizar el espacio público, en cuidar su patrimonio, los bienes que son del estado, pero sobre todo en solucionar esta situación que viven miles de familias que tienen como única alternativa de vivienda la ocupación irregular.

Invasiones en zonas de riesgo o zonas de protección ambiental

La personera agregó “casi que todas las invasiones no son en Armenia sino en el departamento o están en zonas de alto riesgo o están en zonas de protección ambiental. Es que el departamento del Quindío en sí, en general todo casi es una zona de protección ambiental.

Entonces es una situación muy compleja porque definitivamente allí no pueden estar, pero entonces el municipio y el departamento y la nación, porque aquí también tiene responsabilidad la nación,

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Von Humboldt Diego Fernando López

Aquí hay una situación social que es la de la vulnerabilidad de poblaciones que viven en condiciones de informalidad, pero no solo ocupando un espacio en la subnormalidad del territorio. sino en la informalidad económica, laboral. Es decir, hay una situación social de fondo que es justamente el origen del problema al que nos estamos hoy acercando.

Nosotros no deberíamos estar reaccionando frente al deber de intervenir el territorio desde la planificación, desde los instrumentos de gestión urbana y desde autoridad de planeación para efectos de gestionar la ciudad. Ahí es donde está el asunto neurálgico.

Ahora introdujimos un concepto y el concepto es urbanismo social, el ser humano debe estar en el centro y, por supuesto, las respuestas desde el ordenamiento territorial deben responder a ese ciudadano y a las lógicas de informalidad en las que viven 8000 familias en Armenia.

Planeación de Armenia

El director del departamento administrativo de planeación de la alcaldía de Armenia, Diego Fernando Ramírez, manifestó que, en el último censo, porque esto va cambiando de acuerdo con muchos patrones, pero en el último censo se habla de 121 asentamientos identificados en todo el municipio.

Ya hay referenciado 66, de acuerdo con el dato que entregó el funcionario durante este foro y además reiteró que se está haciendo el trabajo precisamente para solucionar esta problemática que claramente tiene la ciudad de Armenia.

Y subrayó el funcionario “el departamento administrativo planeación de la alcaldía municipal viene trabajando fuertemente en la fase inicial que es el diagnóstico y la caracterización de los asentamientos.

Esto implica un trabajo arduo y es en el sentido de hacer precisamente entender la dinámica actual del país de la ciudad, mirar cuáles son los polígonos, cuántos son las construcciones que tenemos ahí, qué tipo de población es la que la habita y de esta manera poder entender y mirar hacia dónde sería la proyección en el corto y en el medio y en mediano y largo plazo.

Lo que establece la sentencia es que tenemos que generar unos reasentamientos o en su caso unos desalojos o unas reubicaciones, pues trae también consigo esta decisión un problema gigante y es que el municipio como tal no tiene predios suficientemente grandes para que se desarrollen proyectos de vivienda en esta magnitud,

En el entendido que estamos hablando de más de 8000 familias o más de 8000 personas que habitan en estos asentamientos, venimos entonces pensando paulatinamente en poder establecer una política seria definida en relación con los asentamientos humanos, donde esta política precisamente confluya todas las entidades del orden nacional, local, entidades de control, la academia y obviamente la población.