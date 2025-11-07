El Pulso del Fútbol, 7 de noviembre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Esta lista la titular de Colombia al Mundial? 43:29 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Nueva Zelanda y Australia. Steven dijo: “La convocatoria fue lógica, aquí se acabó el periodo de prueba. Creo que el único que pelea es Gustavo Puerta, pero el resto tiene más de medio tiquete para ir al Mundial”. Sobre el tema César agregó: “Uno no puede decir ¿Por qué sacaron a tal si está bien? O ¿Por qué llamaron a este? Creo que es un proceso de observación de algunos jugadores en algunas posiciones”.

