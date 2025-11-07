Duro golpe al frente Ismael Ruíz en Aipe capturado su cabecilla y decomisado arsenal de guerra

Neiva

Durante el operativo, las autoridades incautaron un importante arsenal compuesto por cuatro fusiles, tres pistolas, tres revólveres, una granada de fragmentación, un artefacto explosivo improvisado, una granada de aturdimiento, un dron y abundante munición. También fueron hallados radios de comunicación, chalecos y otros elementos utilizados para la ejecución de acciones criminales.

En una acción conjunta de la Policía Metropolitana de Neiva, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fue neutralizado un grupo armado del frente Ismael Ruíz en la vereda La Unión, municipio de Aipe. Este resultado operacional permitió la captura de su cabecilla, conocido como “Cristian”, junto a dos de sus colaboradores, además de la recuperación de cuatro menores de edad que eran utilizados en actividades delictivas.

El coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, de la Policía Metropolitana de Neiva, destacó que “de acuerdo con las investigaciones, esta estructura delictiva sería responsable de extorsiones, homicidios selectivos y desplazamientos forzados en los municipios de Neiva, Palermo y Aipe. “Cristian”, quien llevaba más de tres años en la organización, había sido designado cabecilla principal y coordinaba acciones ofensivas contra la Fuerza Pública y comunidades rurales del Huila”.

De acuerdo con las investigaciones, sería responsable de realizar actividades extorsivas, homicidios selectivos y desplazamientos forzados en los municipios de Neiva, Palermo, Aipe, Yaguará, Iquira, Teruel, Santa María y los municipios de Ataco y Planadas, en el departamento del Tolima.