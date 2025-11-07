Dos extorsionistas capturados en Tello Huila

Neiva

La combinación de la fuerza institucional de ejercito , policía y Fiscalía lograron la captura en flagrancia de dos personas que venían extorsionando a comerciantes del departamento, haciéndose pasar por integrantes del Frente Darío Gutiérrez.

La acción se desarrolló en el casco urbano del municipio de Tello, donde fueron capturados en flagrancia una mujer de 24 años y un hombre de 37 años, justo en el momento en que recibían la suma de 10 millones de pesos. Al parecer, los sujetos intimidaban a sus víctimas mediante llamadas extorsivas, exigiendo dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades económicas en Neiva y zonas aledañas.

Durante el procedimiento fueron incautados una motocicleta utilizada para sus desplazamientos, dos teléfonos celulares que ahora son pieza clave en la investigación, un documento tipo paz y salvo con logos ilegales alusivos al grupo residual, así como el dinero exigido a la víctima. Se estableció, además, que el capturado presenta antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, hurto y lesiones personales.