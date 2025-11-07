Distribuidores de combustible en el Huila esperan mantener el consumo pese a ajustes laborales

Neiva

El consumo de combustible en el departamento del Huila se mantiene estable, según los distribuidores minoristas. Actualmente, la demanda promedio alcanza los cinco millones de galones de gasolina y tres millones doscientos mil de ACPM, cifras que reflejan un crecimiento del dos por ciento en comparación con meses anteriores.

Pese a los cambios regulatorios y las exigencias del Ministerio de Trabajo, los empresarios del sector consideran que la situación es positiva. Aseguran que no se ha presentado una disminución significativa en las ventas, aunque sí han tenido que ajustar sus márgenes de rentabilidad para mantener la estabilidad del negocio.

Según Luz Mila Moyano de Combossur, comento que “uno de los mayores retos para los propietarios de estaciones de servicio ha sido el cumplimiento de los nuevos horarios laborales. Ahora deben garantizar la operación continua durante las 24 horas, lo que implica la contratación de más personal y el pago de horas extras que antes no estaban contempladas”.

De cara a los dos últimos meses del año, el gremio confía en que el consumo de combustible se mantenga. Su objetivo es seguir fortaleciendo la prestación del servicio sin afectar el empleo ni la economía del sector, pese a las nuevas condiciones que aumentan los costos operativos y administrativos.