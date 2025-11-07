Crimen de Jaime Esteban: Universidad de Los Andes confirma que Juan Carlos Suarez estudió hasta 2023

La Universidad de los Andes confirmó que, Juan Carlos Suárez Ortiz, imputado por el homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido el 31 de octubre, tras una fiesta de Halloween en Bogotá, hace dos años no está vinculado a la institución.

“En respuesta a su solicitud me permito informarle que el señor JUAN CARLOS SUAREZ ORTIZ (…) estuvo matriculado como estudiante de pregrado en esta Universidad hasta el segundo semestre del año 2023, cuyas clases iniciaron el 8 de agosto y finalizaron el 9 de diciembre”, se lee en la certificación.

Esta confirmación desmiente la versión de la defensa del presunto agresor que, señaló ante el juez 37 de control de garantías de Bogotá, que el mismo era alumno de ese plantel educativo.

Precisamente, la representación judicial de la familia Moreno Jaramillo, advierte que buscaron engañar a la justicia.

“Oímos el día de hoy una versión según la cual el joven detenido es estudiante de la Universidad de los Andes. Lamentablemente intentaron inducir en error al Juez. En la certificación queda claro que eso no es verdad”, dijo el abogado Francisco Bernate.

El próximo 12 de noviembre se decidirá si Juan Carlos Suarez es enviado a la cárcel

La audiencia de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez fue aplazada para el próximo miércoles 12 de noviembre a las 9:00 a.m., dado que, el juez a cargo del proceso, tuvo un accidente.

La conducta de Juan Carlos Suarez “no fue impulsiva, ni fue fruto de un instante de miedo”

“Su conducta no fue impulsiva ni fue fruto de un instante de miedo. Por el contrario, agredió a la víctima inicialmente en el establecimiento público llamado Oxxo. Allí se presentaron las primeras agresiones, las cuales están debidamente acreditadas con entrevistas que fueron aportadas a la investigación (...) La gravedad del hecho no se mide únicamente por el resultado mortal, sino por la forma y las condiciones en que se produjo ese resultado. La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso. Todo ello configura un hecho de extrema brutalidad que refleja un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia. Con este acto, no solo truncó la vida del joven de 20 años, sino todos los sueños y proyectos", advirtió la delegada del ente acusador.