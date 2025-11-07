Cerramientos en el centro histórico de Cartagena: un dilema entre seguridad y “estética”

Caminar diariamente por las calles del centro histórico de Cartagena, es sin duda, un excelente plan para cualquier persona.

Más allá de nacionalidades o presupuestos, su arquitectura llena de contrastes e historia siempre será paisaje para una buena fotografía. No obstante, esa experiencia de caminar por las calles del ‘Corralito de Piedra’, se vuelve cada día más incómoda, por la cantidad de cerramientos instalados en más de 40 inmuebles que requieren restauración y que se han protegido -muchas veces- por el cumplimiento de acciones judiciales, más no, con una verdadera intención de cuidar a los ciudadanos o remodelar las casas.

En diálogo con Caracol Radio Isabela Restrepo, residente del centro histórico, aseguró que este tipo de estructuras son consecuencia del descuido de los propietarios, pero también de las barreras institucionales alrededor del otorgamiento de permisos para hacer trabajos.

“En las teorías de la restauración, los expertos en estos temas han señalado que lo más importante es hacer un mantenimiento permanente para que el inmueble nunca llegue a deteriorarse y, es decir, nunca se llegue a restaurar. El caso es que en el clima de Cartagena es mucho más difícil hacer un mantenimiento que requiere técnicas y materiales que son muy costosos”, manifestó Restrepo.

Sugieren los vecinos, que es importante el acompañamiento de las autoridades para lograr intervenciones locativas a corto plazo, pero también, aseguran que es necesario darle celeridad a los trámites y autorizaciones.