Cayó en Cartagena presunto cabecilla del Tren de Aragua con circular roja de Interpol

La Policía Nacional logró la captura de alias “Munra”, principal coordinador del narcotráfico, tráfico de armas y financiador de la organización delincuencial conocida como “Tren de Aragua”.

Esta persona estaba siendo buscada en 196 países a través de una notificación roja de Interpol por los delitos de narcotráfico, asociación para delinquir agravada, tráfico de armas y financiamiento al terrorismo.

La captura se hizo efectiva en la ciudad de Cartagena, luego de un trabajo de inteligencia y policía judicial que permitió develar su accionar criminal como enlace logístico y financiero entre estructuras delincuenciales de Colombia y Venezuela; articulando el envío de estupefacientes y armas bajo las directrices de alias “Niño Guerrero”.

La investigación permitió determinar que el capturado tenía injerencia criminal en Cartagena (Bolívar), Antioquia y Cúcuta (Norte de Santander), especialmente para el acopio, distribución y envío de narcóticos a Norteamérica.

Además, dinamizaba la extorsión de comerciantes en Venezuela desde territorio colombiano, valiéndose de distintas tácticas de intimidación a distancia.

Al respecto, el señor Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena afirmó que “esta captura responde a la articulación interinstitucional de la Policía Nacional de Colombia con agencias internacionales, desarrollando acciones operativas contundentes que permitan contener fenómenos criminales de carácter trasnacional, tal cual nos ha indicado el señor director general de la Policía, mi General William Rincón Zambrano”.