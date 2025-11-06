Judicializan a alias “Mechas” y alias “Taxista” señalados como responsables de una masacre en Cúcuta

A la cárcel alias “Mechas” y alias “Taxista”, señalados como responsables de una masacre en Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

La Fiscalía judicializó a Felipe Molina Pérez, alias “Mecha” y Óscar Fernando Barbosa Ríos, alias “Nando” o el “Taxista”, por su presunta responsabilidad en una masacre perpetrada en Cúcuta durante el presente año 2025.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

De acuerdo con la investigación, los procesados habrían participado en un ataque armado contra un grupo de seis personas, habitantes en condición de calle, que se encontraban en el parque Lineal del barrio El Callejón.

Más información Observatorios de violencia aseguran que proceso de paz con el Tren de Aragua no tendría futuro

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial donde cuatro de ellas fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

Labores de policía judicial adelantadas por investigadores del CTI, en articulación con la Policía Nacional, permitieron establecer la identidad de los presuntos agresores y su captura el pasado 1 de noviembre en vía pública del barrio Ceci.

Durante el procedimiento fueron incautados cinco teléfonos celulares y un vehículo de servicio público. Los procesados no aceptaron los cargos, y un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.