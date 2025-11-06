UNGRD entregó maquinaria amarilla por $10.000 millones para el Tolima
Con esta inversión, el Tolima completó más de 60 unidades de maquinaria pesada para atender emergencias y desastres en su territorio.
Tolima
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) le entregó al departamento del Tolima un nuevo banco de maquinaria amarilla, por valor de $10.000 millones, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.
La dotación, compuesta por dos motoniveladoras, cinco retroexcavadoras de llantas y nueve volquetas, fue entregada oficialmente por el director de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas, a la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, como parte de un convenio interinstitucional por $14.000 millones suscrito entre ambas entidades.
Del total de la inversión, $10.000 millones fueron aportados por la UNGRD para la compra de maquinaria especializada en atención de desastres, y $4.000 millones por la Gobernación del Tolima, que adquirió una motoniveladora, dos retroexcavadoras y una excavadora de orugas.
“El Tolima es un departamento que históricamente ha sufrido los efectos de las lluvias, los deslizamientos y la pérdida de conectividad. Con esta maquinaria fortalecemos la capacidad del territorio para responder ante desastres, mitigar el riesgo y proteger la vida de las comunidades”, afirmó el director Carrillo.
La Gobernación del Tolima será la encargada de administrar y asignar la maquinaria amarilla de acuerdo con las necesidades de los municipios. Además, tendrá la responsabilidad de optimizar el uso de los equipos y garantizar su adecuado mantenimiento.
A propósito, la gobernadora reveló que ahora el departamento cuenta con 10 motoniveladoras, 20 retroexcavadoras, 31 volquetas, tres buldóceres y tres excavadoras de orugas, las cuales serán distribuidas en las poblaciones del Tolima.