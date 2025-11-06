Triunvirato de Comisión de Acusación sobre caso campaña Petro Presidente 2022 inspeccionó el CNE

Colombia

En la tarde de este miércoles los representantes a la cámara y miembros del triunvirato que lleva la investigación a la campaña Petro Presidente en 2022 en la Comisión de Acusación, Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo, adelantaron una inspección a la sede del Consejo Nacional Electoral.

El objetivo de la inspección que inició hacia las 2:30 de la tarde era conocer el expediente de cerca de 7.000 folios con el que cuenta el tribunal electoral sobre este mismo tema, para así completar el que se tiene en la Comisión y poder avanzar con la investigación, que ha estado suspendida desde hace más de un año y medio.

El proceso a seguir ahora en la Comisión de Acusación es que el triunvirato avance con la redacción del proyecto de auto que bien podría ser inhibitorio, es decir que frene las labores de indagación que se han adelantado, o por otro lado podría solicitar la apertura formal de la investigación en contra del jefe de estado, en caso de que se encuentren las pruebas suficientes.

Ahora hay que señalar que el próximo 13 de noviembre el Consejo Nacional Electoral votará la ponencia que llevan los magistrados Bnejamín Ortiz y Alvaro Hernán Prada para tomar una decisión final frente a si la campaña presidencial del hoy mandatario violó o no los topes electorales y si incurrió o no en financiación irregular.