Abelardo de la Espriella denuncia al presidente Petro ante Comisión de Acusación: Estos son los motivos
El precandidato presidencial pide que se adelante un juicio político en contra del jefe de estado.
Colombia
En la mañana de este miércoles el precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella, denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, por el presunto delito de traición a la patria.
En el documento de 10 páginas que fue presentado por de la Espriella ante la Comisión y en el que solicita que se adelante un juicio político en contra del mandatario argumentando que ha incurrido en “delitos penales, faltas disciplinarias, violación de topes y financiación irregular en su campaña presidencial e indignidad por mala conducta”.
Los argumentos de la denuncia:
Solicita además el precandidato que se investigue al presidente Gustavo Petro por “complicidad y conveniencia con el régimen de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles”, y así mismo indica que el jefe de estado “no garantiza los derechos de la oposición, no protege a los colombianos y, por el contrario, podría estar incurso en la instigación alatentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”.
Sumado a esto allí Abelardo de la Espriella se refiere a las denuncias hechas por el excanciller Álvaro Leyva contra del presidente Petro ante esta misma Comisión, y pide que se le adelante un juicio por indignidad y mala conducta en su contra.
La solicitud de pruebas:
Ante estos hechos el precandidato solicita que se adjunten como pruebas las cartas que han sido publicadas por Leyva, que se le adelanten pruebas toxicológicas y psiquiátricas al mandatario y que se conozca su historia clínica.