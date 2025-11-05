Abelardo de la Espriella denuncia al presidente Petro ante Comisión de Acusación: Estos son los motivos

Colombia

En la mañana de este miércoles el precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella, denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, por el presunto delito de traición a la patria.

En el documento de 10 páginas que fue presentado por de la Espriella ante la Comisión y en el que solicita que se adelante un juicio político en contra del mandatario argumentando que ha incurrido en “delitos penales, faltas disciplinarias, violación de topes y financiación irregular en su campaña presidencial e indignidad por mala conducta”.

Los argumentos de la denuncia:

Solicita además el precandidato que se investigue al presidente Gustavo Petro por “complicidad y conveniencia con el régimen de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles”, y así mismo indica que el jefe de estado “no garantiza los derechos de la oposición, no protege a los colombianos y, por el contrario, podría estar incurso en la instigación alatentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”.

Sumado a esto allí Abelardo de la Espriella se refiere a las denuncias hechas por el excanciller Álvaro Leyva contra del presidente Petro ante esta misma Comisión, y pide que se le adelante un juicio por indignidad y mala conducta en su contra.

La solicitud de pruebas:

Ante estos hechos el precandidato solicita que se adjunten como pruebas las cartas que han sido publicadas por Leyva, que se le adelanten pruebas toxicológicas y psiquiátricas al mandatario y que se conozca su historia clínica.