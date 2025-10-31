La tasa de desempleo en Colombia se mantuvo a la baja y se ubica en 8.2%

La tasa de desempleo en Colombia mantuvo su tendencia a la baja durante el mes de septiembre, alcanzando una cifra histórica que no se veía desde 2001. La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, confirmó que la tasa de desocupación pasó del 9.1% al 8.2%, evidenciando una mejora sostenida en el mercado laboral.

Explicó que la tasa de desocupación de los hombres para el periodo en análisis es del 7.1% y de las mujeres cayó al 9.6%.

Con estas cifras, en el país la población ocupada es de 23.9 millones, los desempleados 2.1 millones con una reducción de 204 mil personas que salieron de esta condición y los inactivos 14.7 millones.

La directora del DANE reveló que en septiembre las ramas de la economía que generaron más empleo fueron la industria con un repunte de 244 mil personas contratadas, administración pública con 188 mil y luego se ubicaron alojamiento, agricultura, actividades financieras y la construcción.

Por su parte, reportaron cifras negativas el comercio, suministro de electricidad y actividades financieras.

En el reporte para septiembre, el DANE informó que en el país existente 13 millones de personas que se encuentran en la informalidad y 10.8 millones de trabajadores formales.

Las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación para este periodo fueron: Quibdó (24,0%) con una diferencia de 0,9 p.p. respecto al mismo periodo del 2024 (24,9%), seguido de Riohacha (14,2%), Sincelejo (11,5%) e Ibagué (11,4%), esta última con una variación estadísticamente significativa. En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desocupación fueron: Medellín A.M. (6,4%), Villavicencio (6,6%) y Florencia (7,6%).

En materia de informalidad, la tasa fue del 54.5% y la tasa de desempleo entre los jóvenes se ubicó en el 14.6%.

#ATENCIÓN La tasa de desempleo en Colombia en el mes de septiembre mantuvo su tendencia a la baja al pasar del 9.1% al 8.2%, confirmó la directora del DANE, Piedad Urdinola, quien explicó que esta es la cifra más baja para este periodo desde el 2001. pic.twitter.com/LdsALscWgS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 31, 2025

Noticia en desarrollo