RITVALES 2025 se consolida en el festival de música electrónica más grande al aire libre en Colombia

Se realizó en Medellín RITVALES 2025, siendo una edición sin precedentes que reafirmó su posición como el evento electrónico más importante del país. Breakfast Live anuncia con emoción varios datos que marcan un hito en la historia del festival y de la compañía, y que, además, sirven como preámbulo para un próximo anuncio relacionado con RITVALES 2026.

La edición 2025 marcó un punto de inflexión en la historia del festival, al registrar aproximadamente 50 mil asistentes, logrando Sold Out los dos días, generó 2.400 empleos directos e indirectos y aportar una inyección económica estimada en más de 52.000 millones de pesos para la ciudad. Cifras que consolidan a esta fiesta como un motor de desarrollo cultural, turístico y creativo para Medellín y toda la región. “Este festival no solo representó música, sino una comunidad unida por la energía, la libertad y la pasión por los sonidos electrónicos. RITVALES 2025 fue una experiencia que nos conectó con lo que somos y con lo que soñamos ser”, afirman desde Breakfast Live, la promotora encargada de la producción del evento.

Cortesía: Breakfast Live – RITVALES 2025 Ampliar

RITVALES se consolida como un festival trascendente para Medellín y para el sector del entretenimiento nacional y regional. El evento se ha convertido en un símbolo de diversidad, inclusión y desarrollo, reuniendo públicos de distintas culturas, nacionalidades, identidades y generaciones. Por su relevancia trasciende lo privado y se proyecta como un evento de ciudad que refuerza el posicionamiento de Medellín como un destino turístico y cultural vibrante, un espacio donde “las cosas pasan” y donde la música se vive como una forma de arte y comunidad.

El festival ha demostrado ser un motor de la economía local, con un impacto directo en sectores como el hotelero, gastronómico, de transporte y servicios, beneficiando a cientos de proveedores locales en áreas técnicas, logísticas y de salud. Además, es una plataforma de visibilidad para el talento local, que permite a artistas de Medellín compartir escenario con referentes globales de la música electrónica, potenciando su proyección internacional.

En su edición 2025, el evento contó con más de 10 marcas patrocinadoras de diferentes industrias (bebidas, energizantes, moda y tecnología), el apoyo de 10 entidades públicas y privadas, y la participación de 11 restaurantes que ofrecieron una experiencia gastronómica diversa y de primer nivel dentro del festival.

Cortesía: Breakfast Live – RITVALES 2025 Ampliar

Asistentes de docenas de nacionalidades bailaron y vibraron en los 2 días en torno a más 60 actos musicales que formaron parte de esta edición, en la que no solo se confirmó su crecimiento en escala, curaduría y producción, sino que reafirmó su esencia: ser un espacio de conexión emocional y colectiva donde la música, la naturaleza y la comunidad se fundieron en un solo latido.

Desde su creación, RITVALES ha trascendido el formato de festival para transformarse en una experiencia colectiva que une arte, tecnología y naturaleza. Cada edición celebra la energía de una comunidad que crece año tras año, consolidando a Medellín como la capital electrónica de Latinoamérica.