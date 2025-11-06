Rama Judicial conmemora los 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Tunja

La conmemoración se llevó a cabo en simultáneo con actos en todo el país, luego de un llamado de la Corte Suprema de Justicia.

Durante la eucaristía, el magistrado Pedro Simón Martínez Escandón recordó que el 6 y 7 de noviembre de 1985 «...marcaron una de las heridas más profundas de la historia judicial de Colombia...», en la que fueron asesinados y desaparecidos magistrados, funcionarios y civiles. «...Fue una generación dorada de juristas la que se inmoló. Ese día nos mostró hasta dónde puede llegar el comportamiento irracional de los seres humanos...», expresó.

Martínez también se refirió a las declaraciones históricas y recientes frente al episodio, tanto del expresidente Belisario Betancur como del actual presidente Gustavo Petro. «...Hace 40 años, así como lo expresó la Comisión de la Verdad, hubo silencio del primer mandatario. A veces el silencio es demasiado malo. Y en ocasiones, como hoy, también puede ser lo más aconsejable...», señaló, destacando que ciertos pronunciamientos deben hacerse con prudencia y respeto hacia las víctimas.

Las actividades de homenaje incluyen banderas a media asta, conversatorios académicos, actos simbólicos y jornadas de sensibilización en los despachos judiciales del país. El objetivo, según el magistrado, es evitar el olvido y enseñar a las nuevas generaciones el significado de este episodio en la defensa del Estado de Derecho. «...Lo menos que podemos hacer es honrar la memoria, ser solidarios con las familias y mantener viva la exigencia de verdad y justicia. Es una labor que no termina y que defenderemos siempre...», concluyó Martínez.