Preocupa en Neiva la tala de árboles por falta de control y conciencia ambiental

Neiva

En Neiva se ha incrementado la tala de árboles en diferentes puntos de la ciudad, situación que preocupa a la comunidad y a las autoridades ambientales. Muchos de estos casos obedecen a imaginarios ciudadanos que justifican la tala por afectaciones a la infraestructura o al alumbrado público, sin considerar la importancia ecológica de los árboles para el equilibrio urbano.

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) es la autoridad encargada de otorgar los permisos de aprovechamiento forestal y de definir las compensaciones ambientales. Sin embargo, se advierte que hace falta un seguimiento riguroso sobre el cumplimiento de estas compensaciones y la verificación de los lugares donde se están ejecutando, tanto en áreas urbanas como rurales.

El concejal Humberto Perdomo, afirmo que “desde el municipio se reconoce también la ausencia de un plan actualizado de silvicultura urbana, una deuda pendiente que ha impedido conocer con precisión la ubicación, especies y condiciones fitosanitarias del arbolado. Sin este documento, resulta complejo diseñar estrategias efectivas de conservación y manejo ambiental en el territorio”.

La falta de control y planificación ha generado conflictos socioambientales en Neiva, donde la expansión urbana avanza sobre ecosistemas estratégicos. Esta situación pone en riesgo la biodiversidad local y el equilibrio ecológico, evidenciando la necesidad de implementar acciones urgentes que promuevan la conciencia ciudadana y la protección del entorno natural.