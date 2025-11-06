Precisiones sobre el caso del juez Promiscuo del Circuito de Concordia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

UNIDAD INVESTIGATIVA- CARACOL RADIO

La situación es la siguiente: El 30 de septiembre publicamos una noticia que titulamos “El juzgado predilecto para demandar a Asmetsalud: presuntos desvíos por más de $100 mil millones… En el listado de beneficiarias hay clínicas que aparecen en el entramado de presuntos desvíos a paraísos fiscales”.

Esa fue la historia del juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia, que ordenó mandamientos de pago por más de $100 mil millones a clínicas que aparecen en el entramado de “presuntos” desvíos de los dineros de la salud a paraísos fiscales.

El juez Promiscuo del Circuito de Concordia, Antioquia solicitó rectificación, debidamente le contestamos negando tal solicitud.

Ante eso interpuso tutela alegando vulneración a su buen nombre, el caso le correspondió al juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Urrao, en Antioquia, considera que, a pesar de que se utilizan expresiones como “podría”, “tendría”, “presuntamente”, afectaron la honra y buen nombre del funcionario judicial.

Por ello ordenó “rectificar” y hacer unas precisiones en los siguientes términos:

Yo Jose Andrés González Gaitán, periodista de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, por orden ese juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Urrao, y respecto de la información publicada el pasado 30 de septiembre de 2025 hago precisión en lo siguiente:

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia, es competente. Los pagos referidos no correspondieron a condenas impuestas por el despacho sino a transacciones voluntarias entre las partes o a mandamientos de pago propios del trámite ejecutivo. Las cifras divulgadas reflejan la cuantía de las pretensiones formuladas por las IPS demandantes y no decisiones discrecionales del juez”.

La rectificación y precisiones que ordenó una juez Ampliar

No podemos volver a referirnos a este asunto

El juzgado dice que, “si en el futuro llegaren a existir denuncias de carácter penal que, tras el debate ante el juez natural y en el marco del debido proceso, culminen en decisiones judiciales con fuerza de cosa juzgada, los accionados estarán plenamente habilitados para informar a la comunidad sobre tales hechos, en ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión y de información”. Es decir, no se puede volver a informar nada referente al caso del juez Promiscuo del Circuito de Concordia, hasta cuando haya una decisión final en calidad de cosa juzgada.

En estos términos se da cumplimento a la orden judicial.

La rectificación y precisiones que ordenó una juez Ampliar

Anunciamos que Caracol Radio impugnará la decisión y será de conocimiento del Tribunal.

Este es el enlace de la noticia emitida el 30 de septiembre de 2025.

https://caracol.com.co/2025/09/30/el-juzgado-predilecto-para-demandar-a-asmetsalud-presuntos-desvios-por-mas-de-100-mil-millones/