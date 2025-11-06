Precisiones sobre el caso del juez Promiscuo del Circuito de Concordia
En cumplimiento de una orden emitida por una juez, tenemos que precisar unos datos sobre la noticia que emitimos el pasado 30 de septiembre de 2025. La decisión será impugnada
LA ORDEN DEL JUZGADO
UNIDAD INVESTIGATIVA- CARACOL RADIO
La situación es la siguiente: El 30 de septiembre publicamos una noticia que titulamos “El juzgado predilecto para demandar a Asmetsalud: presuntos desvíos por más de $100 mil millones… En el listado de beneficiarias hay clínicas que aparecen en el entramado de presuntos desvíos a paraísos fiscales”.
Esa fue la historia del juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia, que ordenó mandamientos de pago por más de $100 mil millones a clínicas que aparecen en el entramado de “presuntos” desvíos de los dineros de la salud a paraísos fiscales.
El juez Promiscuo del Circuito de Concordia, Antioquia solicitó rectificación, debidamente le contestamos negando tal solicitud.
Ante eso interpuso tutela alegando vulneración a su buen nombre, el caso le correspondió al juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Urrao, en Antioquia, considera que, a pesar de que se utilizan expresiones como “podría”, “tendría”, “presuntamente”, afectaron la honra y buen nombre del funcionario judicial.
Por ello ordenó “rectificar” y hacer unas precisiones en los siguientes términos:
Yo Jose Andrés González Gaitán, periodista de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, por orden ese juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Urrao, y respecto de la información publicada el pasado 30 de septiembre de 2025 hago precisión en lo siguiente:
- El Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia, es competente.
- Los pagos referidos no correspondieron a condenas impuestas por el despacho sino a transacciones voluntarias entre las partes o a mandamientos de pago propios del trámite ejecutivo.
- Las cifras divulgadas reflejan la cuantía de las pretensiones formuladas por las IPS demandantes y no decisiones discrecionales del juez”.
No podemos volver a referirnos a este asunto
El juzgado dice que, “si en el futuro llegaren a existir denuncias de carácter penal que, tras el debate ante el juez natural y en el marco del debido proceso, culminen en decisiones judiciales con fuerza de cosa juzgada, los accionados estarán plenamente habilitados para informar a la comunidad sobre tales hechos, en ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión y de información”. Es decir, no se puede volver a informar nada referente al caso del juez Promiscuo del Circuito de Concordia, hasta cuando haya una decisión final en calidad de cosa juzgada.
En estos términos se da cumplimento a la orden judicial.
Anunciamos que Caracol Radio impugnará la decisión y será de conocimiento del Tribunal.
Este es el enlace de la noticia emitida el 30 de septiembre de 2025.
https://caracol.com.co/2025/09/30/el-juzgado-predilecto-para-demandar-a-asmetsalud-presuntos-desvios-por-mas-de-100-mil-millones/