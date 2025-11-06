Pese a encuesta, Uribe y director de CD tendrán última palabra en elección de candidato presidencial
Aunque el resultado de la encuesta contratada se anunciará el 28 de noviembre, no sería vinculante y el uribismo podría tener incluso dos candidatos.
Colombia
El próximo 28 de noviembre el Centro Democrático anunciará al ganador de la encuesta internacional que van a contratar para definir al candidato presidencial de la colectividad. Sin embargo, en una acta quedó establecido que el ganador no necesariamente será el abanderado del uribismo para el 2026.
Se trata de un acta privada del 22 de agosto de este año, en donde se estableció textualmente que “el partido se reservará el derecho a decidir si participa con dos candidatos a la consulta interpartidista del 8 de marzo del 2026. Esta decisión será tomada conjuntamente entre el Presidente fundador (Álvaro Uribe) y el director del partido (Gabriel Vallejo)”.
Este apartado podría representar un salvavidas para el candidato de preferencia del expresidente Uribe en caso de que no llegue a ganar esta encuesta internacional. Sin embargo, afirma la senadora y precandidata María Fernanda Cabal que esta opción aplicaría solo en caso de que no hay consenso entre los 5 aspirantes.
“En los numerales 2, 3 y 4 del acta se deja claro que el mecanismo principal de selección es la encuesta internacional acordada entre nosotros y el partido. Incluso hay precandidatos que pueden llegar a un acuerdo de si continúan o no hasta el final. Esa potestad únicamente se aplicaría si no hay consenso, lo que no significa unanimidad”.
La congresista aseguró que esta acta se construyó con la totalidad de precandidatos, por lo que no genera sorpresa: “Todos participamos, no fue un secreto, aquí hay un ánimo de tratar, creo yo, de confundir. No hay confusión”. De hecho, manifestó que “vamos a llegar definitivamente a un acuerdo, a una decisión del partido para tener candidato único”.