Oportuna reacción de conductor de Transcaribe evitó tragedia tras incendio de bus

Cartagena

La empresa Transambiental SAS informó a través de un comunicado de prensa que el vehículo padrón número 32031, adscrito a nuestra operación, presentó un incendio que, según las primeras observaciones, se habría originado en la parte del motor mientras cumplía su recorrido habitual en la ruta T102.

Según la empresa operadora, “el vehículo había operado durante la jornada sin reportar ninguna novedad técnica o mecánica previa”, y contaba con los mantenimientos y revisiones preventivas al día, conforme a los protocolos establecidos por la empresa.

Gracias a la oportuna reacción del conductor, quien aplicó de manera adecuada el procedimiento de emergencia establecido, se logró la evacuación segura de todos los usuarios y la activación de los extintores a bordo para intentar controlar el fuego. Minutos más tarde, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena arribó al lugar y logró extinguir completamente las llamas.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

“En este momento, el área técnica de la empresa, junto con las autoridades competentes, adelanta las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el evento”, confirmó Transambiental.