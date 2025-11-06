Abogado interpone querella penal contra el alcalde de Cúcuta

Cúcuta

El abogado Christian Andrés Leal Contreras interpuso ante la Fiscalía una Querella Penal en contra del alcalde de Cúcuta Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, por su presunta responsabilidad penal en el delito de calumnia con circunstancias especiales de graduación de la pena.

Lo anterior, por el video que publicó el mandatario de los cucuteños, donde aseguraba que estaba siendo víctima de persecución política.

Indica en el escrito el abogado que “De forma mentirosa y casi delirante el señor Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, de manera pública, utilizando sus medios de comunicación social y divulgación colectiva, me señaló inequívocamente a mí, de ser un abogado de la defensoría pública que buscó al sicario de Jaime Alonso Vasquez Giraldo, para que este lo comprometiera a él y al gobernador del departamento en la comisión del insuceso; lo cual además de falso, equivale a decir que busqué a un testigo para manipularlo y que comprometiera a otras personas en la comisión de la conducta de homicidio”.

Así mismo, asegura que el alcalde de Cúcuta “me presentó además como una persona que actuó en asocio con otras personas, en una cadena de mando y cumpliendo un mandato inexistente proveniente del senador liberal nortesantandereano Alejandro Carlos Chacón, asegurando además que tanto el suscrito como el Defensor Regional del Pueblo Dr. Pepe Ruiz Paredes, somos “cuotas políticas” del referido congresista -a quien señala de ser autor de una persecución en su contra-, con lo cual nos presenta de manera adicional como beneficiarios de la comisión de una conducta delictiva como es la del “tráfico de influencias” pues su dicho supone que tanto el suscrito como el defensor regional del pueblo estamos vinculados a la entidad “Defensoría del Pueblo”, no como consecuencia de una decisión autónoma de nuestros nominadores y contratantes, sino por virtud de la influencia ejercida por el congresista Chacón Camargo, lo cual es absolutamente falso”.

Agregó que “no satisfecho con eso, el señor Acevedo Peñaloza, aseguró con total desfachatez y desenfreno que estas son situaciones “totalmente demostrables”. Por todo lo anterior, solicito que se de apertura a la correspondiente noticia criminal y se inicie la correspondiente investigación penal, teniendo en cuenta para ello, los links que contienen los registros de video de las publicaciones efectuadas por Jorge Acevedo Peñaloza, y que se proceda a recaudar de manera cabal la evidencia siguiendo los protocolos de cadena de custodia de la evidencia digital”.

En la querella, indica al ente investigador que “Por no ser de mi resorte, pues solo me corresponde como ciudadano denunciar hechos, dejo a merced de la Fiscalía General de la Nación la tarea de calificar jurídicamente tales hechos, de acuerdo con el código penal colombiano”.