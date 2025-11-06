Mujeres protestaron en Barranquilla por violencia institucional

Imagen de referencia de violencia contra la mujer. / demaerre

Diversas mujeres víctimas de violencia de género y presunta violencia institucional se manifestaron este miércoles frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en Barranquilla.

La movilización, que se extendió hasta las 2 de la tarde, busca visibilizar lo que califican como un patrón de negligencia y revictimización dentro de las instituciones del Estado.

Entre las voceras está Fernanda Restrepo, conocida en redes sociales como @NiUnaPalmadita, quien relató su caso y denunció que, pese a contar con una medida de protección por violencia intrafamiliar contra su expareja, el ICBF le otorgó a éste la custodia provisional de sus hijas.

Violencia institucional

Según Restrepo, este tipo de decisiones configuran actos de violencia institucional, al desestimar denuncias previas de maltrato y fallar sin perspectiva de género.

Restrepo explicó que las movilizaciones continuarán en otras ciudades del país como una forma de protesta contra lo que denominan la “impunidad institucional”.

El plantón frente al ICBF se desarrolla de manera pacífica y reúne a madres, padres y organizaciones que reclaman una reforma estructural en los procesos de custodia y atención a víctimas de violencia de género.