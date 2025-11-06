Lluvias dejan emergencias y familias evacuadas en varios municipios de Boyacá

El desbordamiento de la quebrada El Guirre provocó graves inundaciones en el municipio de Belén en Boyacá / Foto: Alcaldía de Belén.

Las intensas precipitaciones de las últimas semanas han provocado emergencias en diferentes zonas de Boyacá, afectando especialmente a comunidades rurales. En Belén, el desbordamiento de la quebrada El Guirre inundó viviendas, cultivos y vías, dejando a más de mil familias damnificadas. «...Se realizó la entrega de ayudas humanitarias y maquinaria para reconformar cauces y vías, pero la situación requiere una intervención estructural de fondo...», afirmó Jason Carreño, director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo.

Carreño señaló que para evitar que la emergencia se repita se necesita una obra hidráulica de gran escala, con un costo superior a los 8 mil millones de pesos, iniciativa que está siendo evaluada para recibir apoyo de la Unidad Nacional del Riesgo. «...No es solo atender la emergencia, sino modificar las condiciones del terreno para proteger a las comunidades en el mediano plazo...», indicó.

En San José de Pare, un movimiento en masa obligó a evacuar 30 familias de la vereda Guanomito, dejando nueve viviendas destruidas o inhabitables. Por su parte, en San Pablo de Borbúr se reporta riesgo para 80 familias y tres viviendas colapsadas. «...La temporada de lluvias podría mantenerse hasta diciembre y posteriormente podríamos tener un verano fuerte con riesgo de incendios...», advirtió Carreño.

Con el apoyo de maquinaria amarilla y el trabajo conjunto de las autoridades y la comunidad, continuamos avanzando en las labores de limpieza de la quebrada que originó la avenida torrencial y la fuerte emergencia en el municipio de Belén.



Las autoridades recomiendan a las comunidades reportar deslizamientos, evitar el tránsito en zonas de ladera inestable y mantenerse informadas a través de los organismos de gestión del riesgo. «...Seguiremos acompañando a los municipios con maquinaria, asesoría técnica y ayudas, pero también necesitamos corresponsabilidad comunitaria y municipal...», concluyó el funcionario.