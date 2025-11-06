“Libertad”: desde Cartagena familiares de policía secuestrado en el Cauca pidieron su regreso

Cartagena

En la vivienda de Jarol Luis Ricardo Martínez, ubicada en el sector Sinaí de Bayunca (zona norte de Cartagena), solo se habla de libertad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En medio de la angustia, sus familiares y seres queridos le piden al grupo guerrillero que lo secuestró cuando viajaba entre los departamentos de Huila y Cauca, garantizar su retorno sano y salvo. El joven patrullero de 30 años, miembro activo de la Policía Nacional desde 2020, se dirigía hacia Popayán donde esperaba conocer a su hijo recién nacido.

“Soy de la ciudad de Cartagena, laboraba en la Estación de Policía de Cubará, como hombre de protección. Fui detenido por el Frente Dagoberto Ramos, de la FARC EP”, señala el funcionario en un video conocido durante las últimas horas.

“Aquí estamos pendientes al hijo mío, se lo llevaron y no hemos sabido nada de él, hasta el día de ayer que supimos lo tiene un grupo. Mi hijo es un camellador, somos trabajadores, no tenemos malas costumbres de ninguna clase, por lo tanto le pedimos intervención al Presidente de la República”, indicó Eliécer Ricardo, padre del uniformado.

Por su parte Pedro Sánchez, ministro de Defensa, aseguró, “exigimos su inmediata liberación y sin condiciones, así como la de todas las personas que permanecen secuestradas en el país“.

Mientras tanto, desde el populoso sector donde reside Jarol, las oraciones al todopoderoso se convierten en una forma de promover la buena voluntad de sus secuestradores.