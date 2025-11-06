Las cifras que dejó el Festival Internacional de la Cultura Campesina 2025

En CosechArte el 2024 recibió 51.000 visitantes y en el 2025 se duplicó a casi 80.000 visitantes

Tunja

Un balance positivo entregó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y la Gestora Social, Daniela Assis del Festival Internacional de la Cultura Campesina y la feria CosechArte.

“Fue un gran éxito. Tuvimos más de dos mil artistas que nunca en la historia habíamos tenido un número tan grande de artistas, 953 artistas y cultores que fueron seleccionados por convocatorias”.

Este año participaron más de 400 delegaciones de 18 países, dijo el gobernador, Amaya.

“Llegamos a 56 municipios con presencia del FICC, esto también es muy importante resaltar la descentralización y también es una cifra histórica que permite ver que el destino internacional de la cultura campesina no es solo de las ciudades sino de todos los municipios. Tuvimos más de 320.000 asistentes que me parece que es una cifra también histórica entre grandes conciertos, eventos masivos, pero también entre todos los eventos que tuvimos en los distintos municipios, en las ciudades, teatros y demás”.

La Gestora Social, Daniela Assis destacó la cantidad de gente que se sumó a la feria CosechArte.

“En el 2024 recibimos 51.000 visitantes, en el 2025 duplicamos casi 80.000 visitantes, 157 expositores, entre emprendedores, empresarios, artesanos, campesinos de 39 municipios. Además, contamos con la presencia de delegaciones de 3 países de Panamá, México y España”.

#VIDEO | A esta hora, en el Salón de la Constitución de la @GobBoyaca se lleva a cabo, por parte del gobernador @CarlosAmayaR y la gestora social, @DanielaAssisF un balance de Cosecharte. Negocios, gastronomia, esmeraldas y artes y oficios.#Boyacá @FICBoyaca_ pic.twitter.com/dJ080JfbVG — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 6, 2025

La feria benefició a más de 150 emprendedores, aseguró la Gestora Social.

“El total de beneficiados de nuestro cosecharte fueron aproximadamente 155 emprendedores, artesanos, campesinos y empresarios”.

La esposa del gobernador destacó que la feria gastronómica en el marco de CosechArte fue la que más ventas reportó.

“En comparación con el 2024, las ventas pasaron de $419.000 a $853.000, un crecimiento del 103% y sobre las ventas gastronómicas, el rubro más fuerte, la gastronomía generó $356.000, se consolidó como uno de los principales atractivos económicos de la feria”.

Destacaron que durante todo el mes en el que duraron las actividades del Festival Internacional de la Cultura Campesina y la feria CosechArte la actividad económica de Tunja y los municipios se reactivó.