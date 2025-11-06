La gaita femenina de Bucaramanga brilla con dos becas ganadas por Gaitabunyí

La agrupación Gaitabunyí, conformada por mujeres bumanguesas, continúa abriendo camino en la escena cultural con una propuesta que mezcla la música tradicional de gaita colombiana con letras que hablan de empoderamiento, resiliencia y fuerza femenina.

Este año, el grupo fue ganador de la Beca de Arte en Circulación del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y de la Beca Cultura con Berraquera de la Gobernación de Santander, dos reconocimientos que impulsan su trabajo artístico y la creación de tres nuevas canciones centradas en el empoderamiento femenino, la violencia sexual y la importancia de vivir el presente.

“A través del sonido ancestral de las gaitas, los tambores y nuestras letras, compartimos historias y reflexiones desde una mirada femenina y contemporánea. Nuestro propósito es que más mujeres se acerquen a este instrumento, que ha sido históricamente tocado por hombres, y encuentren en él una forma de expresarse y sanar. Con nuestras canciones queremos visibilizar temas que nos atraviesan como mujeres y como artistas, y al mismo tiempo mantener viva una tradición que hace parte de la identidad colombiana”, expresó Johana Alexandra Dulcey Ulloa y directora de Gaitabunyí.

Gracias a estas becas, la agrupación realizará tres actividades abiertas al público en Bucaramanga:

Concierto en vivo: jueves 6 de noviembre, 4:00 p.m. , en la Plazoleta Rosada del Centro Cultural del Oriente .

, en la . Socialización del proyecto “Lo que Canto” : lunes 10 de noviembre , en el Auditorio Jorge Salameda de la Universidad Industrial de Santander a las 5:30 pm.

: , en el a las 5:30 pm. Conversatorio “Mujeres que Resuenan”: martes 11 de noviembre, 6:30 p.m., en la Sala Café Libre de la Biblioteca Gabriel Turbay.

Con su talento y compromiso, GaitaBunyi demuestra que la música tradicional también puede ser una voz de resistencia, memoria y empoderamiento.