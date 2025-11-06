Itagüí inauguró su primera universidad pública: Campus Aburrá Sur del TdeA

Itagüí, Antioquia

Itagüí vive un hecho histórico con la inauguración del Campus Aburrá Sur del Tecnológico de Antioquia (TdeA), la primera sede de una universidad pública en el municipio.

La nueva sede está ubicada en el sector de Ditaires, y representa una inversión superior a los $56.000 millones, aportados por la Alcaldía de Itagüí y la Gobernación de Antioquia. Su construcción responde a una necesidad histórica de ampliar la cobertura de la educación superior pública en el municipio, permitiendo que más jóvenes accedan a formación profesional sin tener que desplazarse a Medellín u otras ciudades.

“Hoy estamos materializando un sueño. Itagüí tiene universidad pública y saldamos una deuda histórica. El próximo año serán 5.000 estudiantes, la mayoría de ellos itagüiseños, quienes podrán formarse cerca de sus hogares. Nuestra ciudad se convierte en un referente nacional de educación pública y de calidad, garantizando el acceso desde el jardín hasta la universidad, gratis y para todos”, expresó el alcalde Diego Torres durante el evento.

¿Cómo será el Campus Aburrá Sur?

El Campus Aburrá Sur cuenta con una infraestructura moderna de ocho niveles, distribuidos en un bloque académico de 6.540 metros cuadrados. En sus instalaciones se destacan 65 aulas de clase, cada una equipada para 22 estudiantes; 7 laboratorios y salas de sistemas con tecnología de última generación; además de una cafetería, piscina, gimnasio, placa polideportiva, tres áreas de estudio y 74 unidades sanitarias, de las cuales cuatro están diseñadas especialmente para personas con discapacidad.

A partir del primer semestre de 2026, el Campus Aburrá Sur abrirá sus puertas con nueve programas académicos iniciales, entre los que se incluyen:

• Profesional en Trabajo Social

• Técnico Profesional en Sistemas

• Tecnología en Sistemas

• Tecnología en Gestión de la Ciberseguridad

• Tecnología en Implementación de Servicios IoT

• Contaduría Pública

• Administración Comercial

• Administración Financiera

• Biología

El nuevo campus no solo beneficiará a los jóvenes de Itagüí, sino también a estudiantes de municipios cercanos como La Estrella, Sabaneta, Envigado y Caldas, ampliando las oportunidades de acceso a la educación pública superior en el Valle de Aburrá.