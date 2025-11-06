Investigan presunta negligencia médica tras la muerte de un niño de 2 años en Cáchira

Norte de Santander.

El fallecimiento de Juan Sebastián Vega Pineda, un niño de apenas dos años, ha causado profundo dolor en el municipio de Cáchira y abrió la puerta a una investigación por presunta negligencia médica.

Según relató su mamá, María Camila Pineda, el menor falleció el pasado lunes 3 de noviembre en el hospital Miguel Durán Durán, luego de que no se le brindara la atención adecuada pese a las reiteradas solicitudes de remisión a un centro médico de mayor nivel.

“Todo comenzó el domingo a las 10:00 de la mañana. Mi hijo tenía fiebre alta y estaba vomitando. La doctora lo revisó, dijo que era solo un resfriado y me mandó para la casa. Más tarde empezó a vomitar sangre, lo llevé otra vez y aun así no lo remitieron. Pasó toda la noche llorando”, contó la madre.

Según su versión, durante la madrugada insistió tres veces en que el menor fuera trasladado a Bucaramanga, pero la médico de turno le aseguró que el niño estaba “en buenas manos”. “A la 1:00 de la tarde todavía no llegaba la ambulancia. Mi hijo convulsionó, bajó los bracitos y se le encogieron los deditos. Ahí supe que ya lo había perdido”, relató.

La mujer manifestó que, tras el deceso, no recibió una explicación clara sobre las causas de la muerte y que la médico presuntamente abandonó el municipio poco después.

“Me dijeron que el mismo conductor de la ambulancia la ayudó a escapar hacia Bucaramanga”, aseguró.

María Camila interpuso una denuncia y pide justicia, advirtiendo que “no es la primera vez que ocurre algo similar” en el hospital. “Aquí ya han dejado morir niños por esto”, afirmó.

Por su parte, la gerente de la ESE Hospital Regional de Occidente, Andrea Torres, lamentó el fallecimiento del menor y señaló que se entregaron a las autoridades todos los protocolos del caso.

“Desde el mismo momento del deceso hemos puesto y pondremos a disposición de las entidades competentes los procedimientos que se realizaron. Nuestro personal asistencial está en constante capacitación bajo los lineamientos del Ministerio de Salud”, expresó.

La directiva agregó que la institución estará atenta al resultado de las investigaciones.

“Expresamos nuestra más sincera condolencia y solidaridad a los familiares del menor. Nuestra plegaria es que el Señor les brinde consuelo y fortaleza en este momento tan difícil”, manifestó Torres.

La familia de Juan Sebastián espera los resultados de la necropsia que permitirán establecer las causas exactas de su muerte, mientras el caso es analizado por las autoridades sanitarias y judiciales.