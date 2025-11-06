¿Injerencia del Cartel de Sinaloa en Atlántico?: Defensoría advierte y Gobernador convoca a reunión

Los alijos de cocaína del narco jet tenían la marca del Cartel de Sinaloa, en cabeza de Joaquín "el Chapo" Guzmán. Foto: Getty Images( Thot )

Una fuerte advertencia hizo este miércoles la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sobre la posible injerencia del ‘Cartel de Sinaloa’ en varios municipios del Atlántico y Barranquilla. Así lo indicó tras una visita a la ciudad.

Tras esta alerta, el Gobernador Eduardo Verano dio a conocer que convocará a una reunión para conocer en detalle la información entregada por la Defensora del Pueblo.

“No tengo información en este momento de nuestro equipo de inteligencia militar, pero vamos a convocar una reunión para ver exactamente cuáles son las motivaciones que tiene la Defensoría sobre este tema”, indicó.

¿Qué dijo la Defensora?

En su visita a Barranquilla, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, dio a conocer que en el departamento habría injerencia del ‘Cartel de Sinaloa’, ‘Cartel de los Balcanes’ y el ‘Tren de Aragua’.

“Esto está documentado en la alerta estructural 022 de 2023 como parte de la criminalidad organizada plurinacional que hace presencia especialmente aquí. Esto se está presentando en varias zonas del país y lo hemos visto especialmente en centros urbanos importantes, como es la ciudad de Barranquilla, donde hay un interés importante por las economías ilícitas”, sostuvo.