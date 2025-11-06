¿Está sin trabajo? Hoy en Cúcuta se llevará a cabo una feria laboral con 65 empresas

Cúcuta

A partir de las 8:00 de la mañana y hasta la 1:00 de la tarde, de este jueves 6 de noviembre, se estará llevando a cabo la feria laboral Unidos por el Empleo Nortesantandereano, con más de 600 vacantes disponibles.

"En esta oportunidad, más de 65 empresas de la región estarán ofertando alrededor de 600 vacantes en diferentes perfiles operativos, técnicos y profesionales, como médicos, vigilantes, asesores comerciales, conductores, mecánicos, auxiliares de cocina, cajeros, electricistas, enfermería, entre otros", indicó el SENA a través de un comunicado.

“Allí van a hacer presencia un gran número de empresas, atentas para desarrollar acciones relacionadas con la vinculación laboral. Allá van a estar los profesionales de cada una de las instituciones, para hacer entrevistas, si es posible en su momento y si se requiere. Ellos van a recibir las hojas de vida, igualmente ahí nosotros, con el canal del vínculo que tenemos con esas empresas, vamos a hacer todo lo posible para que la gente pueda cubrir sus expectativas“, dijo Franklin Santiago, líder de la población Víctima de la Agencia Pública de Empleo del SENA.

La jornada es completamente gratuita y los únicos requisitos que se deben cumplir son: llegar a tiempo, con su hoja de vida y soportes de estudios y laborales.

Es de resaltar que existen varias vacantes donde no es necesario tener experiencia laboral.