Entrega de medicamentos a pacientes de Nueva EPS con VIH se normalizó( Thot )

La IPS SIES Salud y Nueva EPS llegaron a un acuerdo de pago para continuar con la atención de más de 6.000 pacientes con VIH, garantizando la continuidad de la atención y el suministro de medicamentos.

“Nos reunimos los primeros de octubre con la Nueva EPS y a través de eso hicimos un acuerdo de pago que nos permitió recibir los recursos para entrega a la industria farmacéutica. Los pacientes siempre han tenido la atención, ha continuado la atención”, informó Álvaro Puerto, presidente de SIES Salud IPS.

Confirma que el acuerdo se cumplió en el mes de octubre, y estiman que los pagos constantes se mantengan.

“A los cinco días de haber empezado a recibir los recursos ya la industria farmacéutica había despachado y ya estábamos en la entrega normal”, señaló el presidente de la IPS.

El presidente también señaló que los pacientes con VIH tienen una ventaja y es el modelo de contratación, es decir, los resultados y servicios en salud, y la promesa de valor, que incluye la atención integral, pero también los medicamentos.

Es por eso que es vital garantizar los recursos para que un paciente tenga los medicamentos, pues actualmente las PQRS por este asunto pasaron, en cinco años, de ser cerca de 87.000 a 314.000