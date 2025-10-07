Pacientes solicitan acciones inmediatas a la Corte ante incumplimiento del gobierno en salud

El gremio Pacientes Colombia, que reune a más de 200 organizaciones de pacientes en todo el país, solicitan a la Corte Constitucionel implementar medidas inmediatas ante el incumplimiento del gobierno a las ordenes impartidas del alto tribunal, para garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos.

“Es inaceptable que la Corte siga dando plazos y renovando tolerancias, convirtiéndose así en cómplice del deterioro de la atención, mientras los incumplimientos de los autos 007 y 504 relacionados con la UPC han causado muertes, sufrimiento y abandono”, señala Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Aseguran que es inadmisible que la Corte “permita consolidar la inseguridad jurídica en Colombia al tolerar los incumplimientos reiterados y las estrategias dilatorias del Gobierno nacional a la hora de acatar sus órdenes.”

También se refieren al auto 1283 de 2025, que afirma que el Gobierno no garantiza la atención sanitaria ni la entrega de medicamentos, asunto por el cual indican que los plazos allí establecidos son permisivos, e insisten en que no se debe exigir que exista una política nacional farmacéutica, sino, hacer valerla ya establecida en la Ley Estatutaria de Salud.

“Los fallos de la Corte tienen que ser en derechos. Los invitamos a que nos hagan aclaraciones al auto y a declarar de manera urgente el estado de cosas inconstitucionales”, agrega Denis.