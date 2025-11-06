En Cartagena Fendipetróleos pidió mejor regulación para distribuidores minoristas de combustibles
Raúl Fragoso, presidente nacional de la entidad, manifestó que hay muchas normas en los territorios que generan incertidumbre
Cartagena
Desde el congreso que reúne en Cartagena a los distribuidores de combustibles, Fendipetróleos aseguró que en Colombia muchas autoridades se contradicen generando incertidumbre en el sector.
Raúl Fragoso Daza, presidente de la junta directiva, destacó en la instalación del evento que el país necesita trabajar mucho en regulación toda vez que no hay un marco normativo único en los territorios.
“Hoy el distribuidor minorista convive con múltiples autoridades, normas y regulaciones que en ocasiones se cruzan; eso genera incertidumbre y eleva los costos operativos de nuestros negocios”, declaró Fragoso.
El empresario destacó que se debe garantizar la competencia leal y la seguridad en el servicio.