El Pulso del Fútbol, 6 de noviembre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Luis Díaz puede ser Balón de Oro? 43:40 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles PARIS, FRANCE - NOVEMBER 04: Luis Diaz of Bayern Munich shoots whilst under pressure from Marquinhos of Paris Saint-Germain during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Paris Saint-Germain and FC Bayern München at Parc des Princes on November 04, 2025 in Paris, France. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actuación de Luis Díaz con el Bayern Múnich ante el PSG, en la Liga de Campeones. Steven dijo: “Toni Kroos salió a decir que la expulsión a Luis Díaz no fue justa, y él es una voz autorizada. Porque muchos dicen que nosotros dijimos lo mismo solo por ser colombianos y defender a Lucho”. Sobre el tema César agregó: “Es que Luis Díaz hizo algo muy grande, no todos los días se le hace dos goles al PSG. Acá en este país, colombiano come colombiano”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube