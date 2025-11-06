El papel de la inteligencia artificial en la medicina: un desafío en el sistema de salud colombiano / Vithun Khamsong

En medio del foro Innovación en Salud 2025, organizado por Prisa Media, surge como tema de debate la inteligencia artificial como una necesidad y oportunidad para los pacientes, ya que permite a los profesionales de la salud prestar una atención médica de calidad.

La falta de tiempo en las consultas y las barreras que actulamente hay en el sistema, dificulta la atención al paciente, y la IA puede agilizar procesos como la revisión de exámenes y diagnósticos.

Sobre la solución que se plantea con IA, expertos y empresarios advierten que el reto más importante es su regulación.

“Hay un campo muy gris en la parte de regulación, ya que un algoritmo de inteligencia artificial en este momento se define como un insumo médico o un instrumento médico. Entonces, eso tiene diferentes riesgos. Si yo voy a utilizar el algoritmo artificial para hacer un cambio de diagnóstico en mi paciente, eso ya hace que sea un insumo médico. Significa que debe tener una certificación por un ente regulatorio, como lo es el INVIMA”, indicó Paolo Cabrera, líder médico del departamento quirúrgico y la unidad clínica de inteligencia artificial de la Fundación Cardioinfantil.

En ese sentido, dice que es crucial que el médico mantenga el control sobre el algoritmo y no dependa completamente de él, utilizando la IA como una herramienta que trabaje para el médico.

Con esta herramienta Colombia puede estudiar la propia población, y convertirse en líder mundial en el uso de la IA en la salud, ya que hay pocos estudios en Latinoamérica sobre el tema.