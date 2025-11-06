Innovación en salud: retos de Colombia para ser referente de transformación en el sector
Expertos plantean que la tecnología es una herramienta que optimiza procesos y esto aumenta la disponibilidad de recursos y también hace más humana la atención
Bogotá es sede del foro Innovación en Salud 2025, organizado por Prisa Media, un espacio en el que se unen las ideas de empresarios, expertos, y funcionarios para que Colombia logre convertirse en un referente de innovación en salud en América Latina, y fortalezca el sistema de salud a través de la implementación de estrategias tecnológicas y disminuir las brechas de atención.
Los actores convocados a este foro plantean la tecnología como una herramienta que optimiza procesos y esto aumenta la disponibilidad de recursos y también hace más humana la atención.
“Tenemos 2.5 médicos por mil habitantes, 1.6 enfermeras por mil, y 1.7 camas por mil habitantes, totalmente deficitarios. Si nosotros pretendemos con nuestros modelos actuales de salud suplir esa necesidad tan grande, lo único que vamos a hacer es ampliar brechas. Hay que utilizar tecnología, hay que llevar la equidad a esas regiones de Colombia que no tienen garantizado la atención médica, ni la atención de una cama hospitalaria, y eso se logra con tecnología”, explicó Gilberto Mejía, Director General Fundación Clínica Shaio.
Señala que parte de las acciones administrativas de los médicos o el personal de la salud con los pacientes, se basa en temas secretariales y la tecnología hace que el médico tenga una atención directa con el usuario.
Desde su rol, asegura que tratan de fortalecer la medicina de alta complejidad a través de diferentes estrategias, tales como la telemedicina integrada sensorial, es decir, con sensores remotos con los cuales monitorean a los pacientes.
Además, con este mecanismo, llevan un médico virtual para que el paciente sea escuchado y examinado como cuando el médico realiza un examen, aspecto que hacen los sensores.
A esto se suma la impresión 3D, para que los cirujanos en procedimientos complejos tengan conocimiento previo para atender al paciente, y se anticipe a las lesiones que se van a encontrar y puedan navegar virtualmente por ellas.