¿Dayro Moreno regresa a la Selección Colombia? Esto dijo sobre su convocatoria para los amistosos

(Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

La Selección Colombia se alista para sus últimos dos partidos del año. Luego de conseguir la clasificación al Mundial 2026, el cuadro nacional ha iniciado su preparación de cara a este certamen. Así las cosas, el equipo nacional viajará a los Estados Unidos para enfrentar el sábado 15 de noviembre a Nueva Zelanda y tres días después se medirá con Australia.

Basado en lo anterior, se espera que este viernes 7 de noviembre, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publique de manera oficial la convocatoria de Néstor Lorenzo. Si bien estarán referentes como James Rodríguez o Luis Díaz, también podrían aparecer algunas novedades.

¿Dayro Moreno regresa a la Selección Colombia?

En las últimas horas, ha trascendido el rumor de un posible llamado a Dayro Moreno, teniendo en cuenta que viajó a la capital del país para adelantar el proceso de visado.

Frente a lo anterior, el experimentado futbolista confesó que está esperanzado con la citación de Lorenzo para los duelos venideros. “Siempre estoy pensando en grande, Dios quiera pueda estar ahorita en los partidos amistosos con la Selección... No sé si vaya a ser convocado, eso ya es decisión del cuerpo técnico de la Federación. Dios quiera que después del partido con Once Caldas pueda viajar”, sentenció en diálogo con el periodista Osvaldo Hernández.

Es preciso recordar que Moreno Galindo jugará este domingo con el cuadro de Manizales en la Liga Colombiana. El duelo será frente al Deportivo Pasto en Palogrande a partir de las 2 de la tarde. Y al finalizar el compromiso, se espera pueda unirse a la concentración nacional.

Por último, Dayro comentó que seguirá trabajando fuertemente en su club para conseguir el sueño de disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México: “Ya veremos el otro año, debemos hacer cosas importantes para tener un llamado para el Mundial”.