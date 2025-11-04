Lluvia de meteoritos en noviembre y más fenómenos cósmicos, según calendario astronómico

Noviembre llega con un amplio calendario de fenómenos astronómicos porque habrá tres lluvias de estrellas: las Táuridas del Sur, las Táuridas del Norte y las Leónidas estarán en el firmamento durante distintas fechas.

Eventos astronómicos en noviembre de 2025

Táuridas del Sur: 4 y 5 de noviembre

Entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de noviembre se espera el punto más activo de las Táuridas del Sur. De acuerdo con el portal The Sky Live, esta lluvia proviene de los restos del cometa 2P/Encke y se caracteriza por producir meteoros lentos y brillantes que a menudo terminan en bolas de fuego visibles durante varios segundos.

Táuridas del Norte: 11 y 12 de noviembre

Una semana después, entre el 11 y el 12 de noviembre, será el turno de las Táuridas del Norte, The Sky Live resaltó que este fenómeno está asociado al asteroide 2004 TG10, cuyos restos se dispersan lentamente en la órbita terrestre.

Leónidas: 17 de noviembre

La lluvia de meteoros Leónidas cerrará el mes con un show que podría dejar una mayor cantidad de meteoros visibles, de acuerdo con el portal The earthsky, entre la noche del 16 y el amanecer del 17 de noviembre, la Tierra atravesará los restos del cometa Tempel-Tuttle, con condiciones ideales gracias a una luna menguante casi imperceptible.

α-Monocerótidas: 21 de noviembre

Alcanzarán su máximo alrededor del 21 de noviembre, aunque generalmente es una lluvia tenue, a veces puede tener estallidos de actividad intensa, que son impredecibles. Su nombre proviene de que su radiante (el punto del cielo del que parecen surgir) está cerca de la estrella Alfa Monocerotis en la constelación de Monoceros (el Unicornio).

Oriónidas de noviembre: 28 de noviembre

El pico de esta lluvia menor se espera el 28 de noviembre con hasta 3 meteoros por hora.

Son una lluvia de meteoros que se llama así por la constelación de Orión, pero se refiere a fenómenos diferentes a las Oriónidas de octubre. Las Oriónidas de noviembre son activas del 14 de noviembre al 6 de diciembre, con un pico menor que el de octubre y un origen aún incierto. Se pueden ver algunos meteoros por hora, especialmente en los días con menor contaminación lumínica lunar.

Consejos para la observación:

Busca un lugar con la menor contaminación lumínica posible.

posible. Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad por al menos 20 minutos.

por al menos 20 minutos. No necesitas binoculares o telescopios, solo busca hacia cualquier punto del cielo.

Fases lunares de noviembre del 2025: