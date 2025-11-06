Conozca cómo quedó la rotación de pico y placa para taxis en Cartagena hasta el 2 de enero

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte , DATT, expidió el Decreto 1637, a través del cual, se anuncia la nueva rotación de pico y placa para vehículos de transporte público individual tipo taxi.

La nueva medida, que entró en vigencia desde el 03 de noviembre de 2025, se extenderá hasta el próximo 02 de enero de 2026 y regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente, en todas las vías del Distrito de Cartagena de Indias, de acuerdo con el último dígito de placa según la rotación así:

Del 3 de noviembre al 5 de diciembre de 2025

Lunes 1-2

Martes 3-4

Miércoles 5-6

Jueves 7-8

Viernes 9-0

Del 8 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

Lunes 3-4

Martes 5-6

Miércoles 7-8

Jueves 9-0

Viernes 1-2

Durante los meses de aplicación de esta medida, se exceptúan los días 24,25 y 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, recuerda que, el incumplimiento acarreará una sanción equivalente a 15 salarios mínimos y la inmovilización del vehículo.