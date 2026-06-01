Enviaron a la cárcel a un hombre que extorsionaba a comerciante

El procesado fue capturado en flagrancia por el Gaula de la Policía Nacional. // Fiscalía

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Bolívar judicializó a Juan Carlos Villadiego Romero por su aparente participación en la extorsión contra un comerciante en Cartagena.

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Los hechos ocurrieron el pasado 21 de mayo cuando el dueño de un establecimiento comercial del barrio Villa Estrella comenzó a recibir mensajes en su celular en los que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y la de sus trabajadores.

Una acción coordinada con el Gaula de la Policía Nacional permitió que el pasado 22 de mayo Villadiego Romero fuera capturado en flagrancia cuando presuntamente recibía una parte del dinero exigido.

En el procedimiento el procesado, al parecer, les ofreció a los uniformados 30 millones de pesos para que intercedieran por él ante la Fiscalía, en búsqueda de una medida de aseguramiento domiciliaria.

Por estos hechos la Fiscalía imputó al procesado los delitos de extorsión agravada y cohecho por dar u ofrecer. Cargos que no fueron aceptados. Por disposición del juez de control de garantías el investigado cumplirá medida de aseguramiento en centro carcelario.