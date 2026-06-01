Alcalde Dumek Turbay anuncia ruptura de relaciones con Veolia

En un contundente pronunciamiento realizado ante la plenaria del Concejo Distrital de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay Paz confirmó el quiebre definitivo en las relaciones institucionales con la multinacional Veolia. El mandatario calificó de “apresurada” la prórroga contractual firmada en el año 2015 y enfatizó que su gobierno no validará ocho años más de una gestión que, a su juicio, ha maltratado y engañado a la ciudadanía local con cortes de agua injustificados y un servicio deficiente.

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En su fuerte declaración, Turbay cuestionó abiertamente las recientes paradas técnicas de la operadora, sugiriendo que estas suspensiones disfrazadas podrían constituir una estrategia de presión para trasladar el costo de las inversiones obligatorias a los bolsillos de los usuarios cartageneros.

Asimismo, sembró mantos de duda sobre la oportunidad con la que la empresa notificó la necesidad de construir una nueva planta de tratamiento, asegurando que la infraestructura se ejecutará de manera independiente pero ratificando que “Veolia se va” del ecosistema de servicios de la capital de Bolívar.

Con el objetivo de salvaguardar los intereses colectivos y transitar hacia un nuevo modelo de administración, el Distrito emprenderá de manera inmediata las acciones judiciales pertinentes. La estrategia central de la Alcaldía apunta a radicar una iniciativa formal ante el Concejo Distrital para dar vida jurídica a una Empresa Distrital de Servicios Públicos Domiciliarios de naturaleza enteramente estatal.

De ser aprobado el proyecto, el control total de los sistemas de acueducto y saneamiento básico retornará de forma directa a las manos de la administración y de la población, cerrando el ciclo de intermediación con operadores privados cuyas prioridades han sido fuertemente cuestionadas por la rama ejecutiva local.